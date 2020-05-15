В Подмосковье похитили две фуры медицинских масок

В Московской области мошенники похитили медицинские маски на 26 миллионов рублей, сообщает kp.ru.

Злоумышленники вышли на предпринимателя, у которого на складе лежало огромное количество медицинских масок. Мошенники предложили хозяину 26 миллионов рублей и обещали заплатить наличными, как только получат товар. Потерпевший нанял две фуры и отправил груз по адресу в Подмосковье. Следом выехал сам. Но по пути клиенты предложили ему заехать за деньгами в офис к метро "Водный стадион".

Пока владельцы груза ехали за "миллионами", в Подмосковье их фуры спокойно разгрузили. Водителям дали по 20 тысяч рублей, и те со спокойной совестью уехали. А вот продавцы масок своих денег так и не получили. Разыскать преступников по телефонам не удалось, и потерпевшие обратились в полицию. Ведется розыск махинаторов.