В тульской больнице скончались две женщины с COVID-19

В Тульской области скончались две женщины, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Обе поступили в стационар больницы в областном центре в тяжелом состоянии, сообщает официальный сайт правительства Тульской области.

У 46-летней жительницы Дубенского района была онкология, у 89-летней пациентки из Щекина - сердечно-сосудистое заболевание. Обе скончались от двусторонней полисегментной пневмонии.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 14 мая в регионе от COVID-19 умерли 16 человек. Таким образом, на сегодняшний день жертвами корнавирусной инфекции стали 18 жителей области.

В тоже время количество выздоровевших превысило 500 человек: на вчерашний таковых было 478, за минувшие сутки к ним прибавилось еще 74 человека. По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый высокий показатель за все время. Из них 15 человек работают в столичном регионе, остальные контактировали с заболевшими. Все своевременно изолированы.