Врачи больницы им. Иноземцева спасли 60-летнюю москвичку после инсульта

Москвичка 60 лет внезапно почувствовала слабость в левой руке и ноге, потеряла равновесие и упала. Врачи скорой доставили ее в региональный сосудистый центр Городской клинической больницы им. Ф.И. Иноземцева департамента здравоохранения Москвы.

В клинике у пациентки обнаружили грубые нарушения речи и паралич левой половины тела. Диагноз - инсульт. Компьютерная томография выявила тромб, полностью перекрывший просвет сонной артерии слева, который и послужил причиной инсульта.

Было принято решение немедленно удалить тромб путём вакуумной аспирации через специальный катетер, введённый в сонную артерию под местным наркозом. После успешного удаления тромба в устье сонной артерии врачи обнаружили массивную атеросклеротическую бляшку. Они выполнили баллонную ангиопластику, раздув катетер диаметром 4,5 мм в месте бляшки. В результате операции кровоток в сонной артерии был восстановлен.

В итоге у пациентки уже на операционном столе восстановилась речь, рука и нога начали двигаться. Неврологических последствий инсульта удалось избежать. Сейчас женщина находится в обычной палате и чувствует себя удовлетворительно.

Справка "РГ"

Городская клиническая больница им. Ф.И. Иноземцева департамента здравоохранения Москвы расположена на востоке Москвы и является одной из крупнейших скоропомощных больниц города. Один из лечебных корпусов городской клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева перепрофилирован для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией, но другие отделения больницы продолжают принимать больных с неотложными состояниями и проводить экстренные операции.