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15.05.2020 08:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке изъяли браконьерскую икру на 14 млн рублей

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

В Камчатском крае пограничники задержали крупную партию браконьерской икры. Они застали злоумышленников при погрузке куботейнеров из машины ГАЗ-66 в вертолет МИ-8.

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"Командир экипажа вертолета не остановил двигатели и, увидев приближающийся служебный автомобиль, осуществил взлет, не дожидаясь окончания погрузки, подвергнув опасности находящихся рядом людей", - цитирует ТАСС сообщение Погрануправления ФСБ РФ по восточному арктическому району.

На вертолетной площадке остались контейнеры с деликатесом весом около 515 килограммов. Они были без документов, которые бы подтверждали их легальность и безопасность.

По информации ведомства, незаконный бизнес организовали жители камчатского села Тиличики. Они договорились о транспортировке груза с экипажем местной пассажирской вертолетной компании.

Ущерб водным биоресурсам превысил 14 миллионов рублей. Икра изъята и будет уничтожена.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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