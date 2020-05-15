На Камчатке изъяли браконьерскую икру на 14 млн рублей

В Камчатском крае пограничники задержали крупную партию браконьерской икры. Они застали злоумышленников при погрузке куботейнеров из машины ГАЗ-66 в вертолет МИ-8.

"Командир экипажа вертолета не остановил двигатели и, увидев приближающийся служебный автомобиль, осуществил взлет, не дожидаясь окончания погрузки, подвергнув опасности находящихся рядом людей", - цитирует ТАСС сообщение Погрануправления ФСБ РФ по восточному арктическому району.

На вертолетной площадке остались контейнеры с деликатесом весом около 515 килограммов. Они были без документов, которые бы подтверждали их легальность и безопасность.

По информации ведомства, незаконный бизнес организовали жители камчатского села Тиличики. Они договорились о транспортировке груза с экипажем местной пассажирской вертолетной компании.

Ущерб водным биоресурсам превысил 14 миллионов рублей. Икра изъята и будет уничтожена.