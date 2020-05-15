В Хабаровске военнослужащих оштрафовали за установку "мины-растяжки"

Хабаровский гарнизонный военный суд оштрафовал двух военнослужащих, которые сообщили о ложном теракте на территории 392-го окружного учебного центра Восточного военного округа (часть 1 статьи 207 УК РФ).

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по ВВО, мужчины проходили обучение в центре снайпинга в Хабаровске. Там они сделали муляж взрывного устройства, так называемую "растяжку", и установили ее на входе в здание одной из казарм учебного центра. А затем наблюдали за действиями командования учебного центра и личного состава "по противодействию терроризму".

На судебном заседании они полностью признали вину и раскаялись. Учитывая это, суд оштрафовал каждого на 20 и 30 тысяч рублей соответственно.