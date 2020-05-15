В Удмуртии из-за пациентки с COVID-19 роддом закрыли на карантин

В удмуртском Воткинске закрыли на карантин роддом. У одной из пациенток обнаружили коронавирус, сообщил министр здравоохранения республики Георгий Щербак.

Женщину уже перевели в Завьяловскую районную больницу, переоборудованную на время в COVID-центр. Ребенок остался в Воткинске, он здоров и не нуждается в лечении.

В Воткинский роддом пациенток пока не принимают, а женщин, которые там были, выписывают домой, в дальнейшем за ними будут наблюдать, как за контактными. Рожениц будут отправлять в республиканский перинатальный центр на базе первой республиканской клинической больницы.

По данным на 15 мая, в Удмуртии зарегистрировано 422 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 190 человек выздоровели, 14 умерли.