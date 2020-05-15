На Ставрополье за сутки скончались три пациента с COVID-19

В Ставропольском крае за сутки выросло число погибших, у которых был выявлен коронавирус. Скончались три пациента, общее число жертв COVID-19 возросло до 26 человек, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

- К сожалению, болезнь продолжает забирать жизни. Еще три пациента, у которых был подтвержден диагноз, скончались за минувшие сутки... Всего умерли уже 26 человек. Глубокие соболезнования родным, - написал глава края.

Дополнительной информации о погибших не сообщается. Между тем, в регионе за сутки зафиксировано еще 60 случаев COVID-19. Общее число подтвержденных фактов коронавируса сейчас составляет 1308. 17 человек находятся в тяжелом состоянии, 79 пациентов в средней степени тяжести. Выздоровели 462 человека.

Напомним, на Ставрополье до 18 мая продлен режим самоизоляции и спецпропусков. А после этой даты вводится обязательное ношение масок и защитных перчаток.