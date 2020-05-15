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15.05.2020 18:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Губернатор Петербурга проверил условия госпиталя в "Ленэкспо"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба администрации Петербурга Фото: Пресс-служба администрации Петербурга
Фото: Пресс-служба администрации Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов побывал в павильонах выставочного центра "Ленэкспо", где организован временный госпиталь для пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции. Ранее городские власти получили от граждан ряд обращений, связанных с условиями содержания в госпитале.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, во время визита Беглов пообщался с гражданами, которые оставляли обращения.

- Алгоритм медицинского сопровождения отличается от привычного в стационаре, и многие чувствуют растерянность. Кому-то не хватает внимания врачей. Чтобы привыкнуть, настроиться на новые условия, всем нужно время, - приводит пресс-служба Смольного слова губернатора относительно условий в "Ленэкспо".

Напомним, павильон крупного выставочного центра площадью 14839 квадратных метров переоборудован под полевой госпиталь, только площадь "красной зоны" здесь составляет 635 квадратных метров.

По итогам визита глава города распорядился увеличить финансирование госпиталя в "Ленэкспо", в частности, приобретать больше средств гигиены и воды, а также выделить дополнительные коляски. Кроме того, достигнута договоренность, что анализы пациентов из этого госпиталя будут поступать в лабораторию НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, что позволит ускорить тестирование.

К слову, с проверкой в "Ленэкспо" приходили и сотрудники городской прокуратуры. Как сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Петербурга Альберт Суяргулов, проверялись условия содержания пациентов, качество лечение, питания, соблюдение санитарных норм. Нарушений выявлено не было.

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