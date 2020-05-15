Жительницу Калининграда оштрафовали за оскорбления в Viber

Мировой суд наказал штрафом в тысячу рублей жительницу Калининграда, которая оскорбила свою знакомую и ее несовершеннолетнего сына сообщениями в Viber.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области. Как установила прокурорская проверка, переписка состоялась в феврале. На мобильный телефон калининградки начали поступать оскорбления, которые женщина восприняла как грубые, циничные и нецензурные.

Это мнение разделила и прокуратура, подтвердив, что оскорбительные выражения в унизительной и неприличной форме были конкретно обращены к заявительнице и ее сыну, содержали отрицательную оценку личностей и не соответствовали общепринятым моральным нормам поведения.

В итоге против женщины, которая присылала эти сообщения, прокурор Московского района Калининграда возбудил дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ "оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме". Мировой судья признал женщину виновной с назначением административного штрафа в размере 1 тысячи рублей.