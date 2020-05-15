Нейрохирурги Петербурга сделали девочке редчайшую операцию на мозге

Нейрохирурги Санкт-Петербургского Педиатрического университета сделали уникальную операцию на головном мозге. Они прооперировали 11-летнюю девочку с аневризмой артерии Гюбнера. Как говорят специалисты, это чрезвычайно редкая патология, в особенности у детей.

Девочка поступила в клинику с подозрением на менингит. И на момент поступления она перенесла уже три кровоизлияния. Четвертого бы просто не пережила, сообщила пресс-служба вуза. Медлить было нельзя. Ребенка нужно не только спасти, но и уберечь от тяжелого последствия заболевания - развития паралича.

Как рассказал хирург Алексей Иванов, проводивший операцию, артерия за время существования аневризмы потеряла свою значимость, и ее удалось "выключить" вместе с аневризмой без тяжелых неврологический выпадений.

Оперировали девочку три часа. Пациентка сейчас чувствует себя хорошо и уже на следующее утро смогла шевелить ногами и руками.

Врачи дают хорошие прогнозы - организм девочки полностью восстановится.