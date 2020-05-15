В Петербурге "заминировали" суд и больницы

В Красногвардейский районный суд Петербурга поступило письмо с угрозами минирования, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

В письме, отправленном с неизвестного адреса, было сказано о заложенных взрывных устройствах в здании районного суда, а также более чем в 30 медицинских учреждений Петербурга и Ленинградской области.

Никаких требований аноним не выдвинул. Среди учреждений, где якобы заложены взрывные устройства, значатся детские лечебные учреждения, а также ряд больниц для взрослых, где проходят лечение пациенты с COVID-19.