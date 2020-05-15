Крымчане с 18 мая смогут сменить мобильного оператора

В Республике Крым с 18 мая можно будет воспользоваться услугой MNP (mobile number portability), которая позволяет сменить мобильного оператора, сохранив свой привычный номер. Об этом сообщило управление информационной политики Мининформа РК.

- С 18 мая 2020 года абоненты мобильной сети с префиксом 978 смогут перейти от одного оператора мобильной связи к другому с полным сохранением номера, - пояснили в Мининформе. - Операторы готовы к оказанию услуги MNP в опытно-коммерческой эксплуатации. Для смены оператора можно будет обратиться в салоны сотовой связи, посетив их строго в защитной маске.

Воспользоваться услугой MNP и перейти к крымским операторам связи крымчане смогут совершенно бесплатно. В дальнейшем, после заключения договора с региональным оператором, процедуру MNP можно будет пройти за 100 рублей и не чаще одного раза в два месяца. Такой же порядок действует по всей России.

Услуга MNP предоставляется сугубо на добровольной основе. Поэтому все желающие смогут остаться клиентами федерального оператора связи. Ранее услугу MNP планировалось сделать доступной для крымчан с начала марта, но дату перенесли из-за распространения коронавируса.