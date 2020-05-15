На Кубани задержали членов религиозной экстремистской организации

На Кубани из числа местных жителей выявили участников запрещенной в России религиозной организации, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

"Пресечена деятельность жителей Краснодарского края, являющихся членами организации, признанной решением Верховного суда РФ экстремистской и запрещенной в Российской Федерации, - говорится в сообщении ведомства. - Установлено, что члены данной организации в двух районах Кубани занимались пропагандистской и миссионерской деятельностью."

Кроме того, у фигурантов изъяли религиозную литературу, технику для распространения информации в интернете, карты иностранных банков и другое. На время следствия они находятся под подпиской о невыезде.