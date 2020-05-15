На Кубани женщина с коронавирусом родила ребенка

Накануне ночью в городской больнице кубанского города Горячий Ключ женщина с подтвержденным коронавирусом успешно родила ребенка.

"Сегодня ночью, в 1.35, родилась малышка: вес 2650 г, рост 48 см. Это первый ребенок, который появился на свет в стенах нашего стационара в условиях пандемии. Благодаря профессионализму и слаженной работе коллектива, роды прошли успешно", - сообщается на странице городской больницы Горячего Ключа в Instagram.

Маму ребенка госпитализировали на позднем сроке беременности с подтвержденным анализом на коронавирус. Девочка доношенная, мама и новорожденная чувствуют себя хорошо. После выписки они вернутся домой в Апшеронск.

Городскую больницу Горячего Ключа с 7 апреля перепрофилировали в госпиталь для больных COVID-19.

Кстати, за последние двое суток на Кубани количество выздоровевших после коронавируса превышает количество новых заболевших. Из лечебных учреждений за сутки выписан 121 человек, новых подтвержденных случаев заболевания - 99.