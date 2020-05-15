В Госкомнаце Крыма открыли сектор работы с мигрантами

В Государственном комитете по делам межнациональных отношений Крыма создан сектор по работе с мигрантами. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центра МИА "Россия сегодня" в Симферополе сообщил глава Госкомнаца Альберт Кангиев.

Он напомнил, что сейчас "открыта дорога" для иностранцев, которые желали б вернуться в Россию, в том числе Крым, как на историческую родину. По словам Кангиева, деятельность такого сектора нацелена на разъяснение правовых вопросов, связанных с миграцией.

- Это очень важное направление для людей, которые сегодня столкнулись с проблемами из-за отправки контейнеров с вещами, - привел он пример. - Они не были знакомы с соответствующими законами и попали в трудную финансовую ситуацию, не имея возможности оплатить расходы за пересылку контейнеров. Поэтому у некоторых из них вещи годами хранятся на железнодорожных станциях.

По словам главы Госкомнаца, для решения проблем мигрантов в Крыму новый сектор комитета намерен обращаться в правоохранительные органы, таможенную и пограничную службы.

- Мы надеемся, что не остановимся на этом и будем пытаться расширять круг своих возможностей и полномочий по согласованию с руководством республики, - заключил Кангиев.