В Ростовской области опубликовали ранее засекреченные документы о войне

Впервые обнародованы редкие материалы о Великой Отечественной войне, которые раньше имели гриф секретности. Как рассказали "РГ" в правительстве Ростовской области, они опубликованы на портале донского архива.

Документы разместил комитет по управлению архивным делом Ростовской области. Всего их 219, кроме того, на сайте представлены два сборника документов, а также 60 виртуальных тематических выставок, связанных с 75-летием Победы.

Из уникального архива можно узнать о том, как на Дону проходила мобилизация, о партизанском движении (есть картограмма отрядов партизан), о работе госпиталей и даже об организации противовоздушной обороны. Там же есть сведения о восстановлении различных объектов, разрушенных во время войны.

Документы размещены в свободном доступе для всех желающих и представляют большой интерес для тех, кто всерьез изучает документально зафиксированные факты и события тех лет.