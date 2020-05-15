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15.05.2020 16:31
Проект: В регионах

Жители регионов юга подают заявки через онлайн-сервисы "Россети Кубань"

Почти 3,5 тысячи жителей Краснодарского края и Республики Адыгея воспользовались онлайн-сервисами "Россети Кубань" (ПАО "Кубаньэнерго") с начала года для подачи заявлений на технологическое присоединение к электрическим сетям компании.
Фото: Пресс-служба "Россети Кубань" Фото: Пресс-служба "Россети Кубань"
Фото: Пресс-служба "Россети Кубань"

Всего с начала 2020 года в компании зарегистрировано более 9,6 тысячи заявок от жителей региона. Больше половины из них приняты в начале года в очном формате в центрах обслуживания потребителей до начала ввода ограничительных мер (карантина) в связи с распространением коронавирусной инфекции. Незначительная часть поступила посредством почты.

Напомним, с 18 марта в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой все клиентские офисы "Россети Кубань" в Краснодарском крае и Республике Адыгея работают в онлайн-формате. Специалисты компании продолжают вести активную работу по технологическому присоединению к электрическим сетям. Дистанционная подача заявок не сказалась на качестве услуг, предоставляемых жителям: операторы компании в онлайн-режиме помогают оформить документы на техприсоединение, дополнительные услуги, а также проводят консультации потребителей.

Так, в период с 18 марта по 11 мая интернет-сервисами группы компаний "Россети" и корпоративным сайтом "Россети Кубань" для подачи заявки на техприсоединение или увеличение мощностей воспользовались более двух тысяч клиентов.

Напомним, жители Кубани и Адыгеи по-прежнему могут воспользоваться нашими онлайн-сервисами и услугами специалистов контакт-центра не выходя из дома. Обращения можно подать через интернет-приемную на официальном сайте компании "Россети Кубань" (ПАО "Кубаньэнерго") www.kubanenergo.ru.

Заявки на технологическое присоединение и заявки на установку приборов учета можно подать также через "Личный кабинет" на официальном сайте компании www.kubanenergo.ru и Портале ТП.РФ www.портал-тп.рф. Обращения по вопросам качества электроснабжения можно подать через портал "Светлая страна".

Другая справочная информация и информация о нарушениях энергоснабжения в зоне ответственности компании "Россети Кубань" доступны по телефону горячей линии 8-800-100-15-52 (звонок по России - бесплатный).

О восстановлении работы центров обслуживания клиентов в формате очного обслуживания будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за возможные неудобства!

Пресс-релиз предоставлен "Россети Кубань"

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край ЮФО Адыгея

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