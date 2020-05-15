На Ямале ребенок погиб, выпив водку отца

На Ямале расследуются обстоятельства гибели 8-летнего мальчика: по данным правоохранительных органов, это случилось из-за выпитого им алкоголя.

Несчастье произошло в Тазовском районе 14 мая. Около шести часов утра в больницу привезли мальчик с симптомами отравления. Врачи пытались реанимировать его, но безуспешно.

"Накануне вечером ребенок остался в квартире без присмотра родителей и выпил большое количество водки, которую принес и оставил в легкодоступном месте его отец", - рассказали в пресс-службе следственного комитета автономного округа.

Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). СК назначил криминалистические экспертизы, в том числе - гистологическое и химическое исследование, чтобы выяснить точную причину смерти мальчика.