На Южном Урале число случаев COVID-19 превысило полторы тысячи

В Челябинской области за сутки выявлено еще 73 случая COVID-19. Таким образом, общее число случаев превысило полторы тысячи человек, сообщили в региональном минздраве.

Как уточнили в ведомстве, еще одна пациентка скончалась. Это 96-летняя женщина, у которой произошло повторное нарушение мозгового кровообращения и отек головного мозга. Коронавирус стал для нее сопутствующим заболеванием.

Общее число случаев достигло 1511. Из этого числа 496 человек выздоровели и выписались из больниц.

Число жертв пандемии на Южном Урале достигло 16.