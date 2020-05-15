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15.05.2020 09:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Южном Урале число случаев COVID-19 превысило полторы тысячи

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинской области за сутки выявлено еще 73 случая COVID-19. Таким образом, общее число случаев превысило полторы тысячи человек, сообщили в региональном минздраве.

Челябинская область пока не готова к снятию карантинных ограничений

Как уточнили в ведомстве, еще одна пациентка скончалась. Это 96-летняя женщина, у которой произошло повторное нарушение мозгового кровообращения и отек головного мозга. Коронавирус стал для нее сопутствующим заболеванием.

Общее число случаев достигло 1511. Из этого числа 496 человек выздоровели и выписались из больниц.

Число жертв пандемии на Южном Урале достигло 16.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Распространение коронавируса COVID-19

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