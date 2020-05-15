В Екатеринбурге мужчина с коктейлем Молотова украл водку из магазина

Молодой екатеринбуржец пришел в продуктовый магазин с коктейлем Молотова, чтобы украсть спиртное. Злоумышленника уже нашли стражи порядка.

Инцидент попал на видео, опубликованное потом в соцсетях. Видно, что мужчина в маске заходит в сетевой магазин, поджигает смесь и идет в торговый зал. После он разбивает бутылку об пол и выходит с "добычей", почти угодив в огонь.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции №12 задержали подозреваемого 1995 года рождения, ранее судимого за аналогичное преступление. Следственным подразделением полиции в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о разбое (статья 162 УК РФ), - рассказали "РГ" в отделении по связям со СМИ управления МВД Екатеринбурга.

В полиции отметили, что парень будет находиться под стражей на время следствия.