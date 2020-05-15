Собор Святого Петра в Риме откроют 18 мая

Sanificata la Basilica di San Pietro per la riapertura ai fedeli - Vatican News https://t.co/SJqUsbUnyv — Andrea Tornielli (@Tornielli) May 15, 2020

В наступающий понедельник, после двухмесячного карантина, распахнут двери для верующих итальянские церкви во главе с Собором Святого Петра в Ватикане.

Накануне открытия в ватиканской базилике были проведены дезинфекционные работы, которые затронули все поверхности от полов до алтарей. Чистка проводилась специальным антибактериальным и антивирусным средством на основе хлора. Ее выполняли максимально осторожно, чтобы не нанести урон уникальным произведениям искусства.

Как заверил вице-директор Службы здравоохранения и гигиены Святого Престола Андреа Арканджели, в храмах будет гарантирована максимальная безопасность.

Отмечается также, что все участники службы должны быть в защитных масках и сохранять безопасную дистанцию не менее метра. По завершении мессы категорически запрещено обмениваться рукопожатием, при входе в чашах не будет святой воды. Будет действовать также лимит на число людей, которые смогут одновременно находиться внутри церквей.