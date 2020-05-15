Титов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей

Безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ смогут получить 28,4% предпринимателей от общего количества МСП. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов, ссылаясь на результаты предварительного анализа ситуации в 59 субъектах РФ, который провел аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Воспользоваться этой мерой господдержки в общей сложности смогут 1,2 миллиона из 7 миллионов предпринимателей по стране и четыре миллиона работников.

По словам Титова, сейчас прорабатывается вопрос об увеличении срока подачи заявок на получение субсидий на апрель - об этом просит бизнес. Среди предложений - включить в число пострадавших не только компании, которые работают по определенным ОКВЭД, но и всех тех, кто потерял более 30% выручки. Тогда попасть под действие этой меры по МРОТ смогут вдвое больше предпринимателей, подчеркнул Титов.

По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей. Рассчитывать на субсидию смогут компании, которые соответствуют ряду критериев. В частности, сохранили не менее 90% количества работников.