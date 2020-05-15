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15.05.2020 20:50
Рубрика: В мире

Трамп назвал сроки создания вакцины от коронавируса

Текст: Владимир Шилов
Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Вакцина от коронавируса может появиться до конца текущего года, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
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"Мы рассчитываем получить (вакцину и лекарства) до конца года, может, раньше. У нас очень хорошо идут дела", - сказал американский лидер. Его слова приводит ТАСС. Глава Белого дома отметил, что специалисты США активно сотрудничают на этом направлении с зарубежными коллегами, в частности, из Великобритании и Австралии.

По данным университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах превысило 1,4 миллиона, умерли 85 тысяч человек.

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