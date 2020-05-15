Трамп назвал сроки создания вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса может появиться до конца текущего года, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.

"Мы рассчитываем получить (вакцину и лекарства) до конца года, может, раньше. У нас очень хорошо идут дела", - сказал американский лидер. Его слова приводит ТАСС. Глава Белого дома отметил, что специалисты США активно сотрудничают на этом направлении с зарубежными коллегами, в частности, из Великобритании и Австралии.

По данным университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах превысило 1,4 миллиона, умерли 85 тысяч человек.