Постановление правительства Тюменской области от 15 мая 2020 года № 286-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", Законом Тюменской области от 28.12.2004 №323 "О предупреждении и ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 "О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19", постановлением Главного государственного санитарного врача по Тюменской области от 04.04.2020 № 4 "О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Тюменской области", постановлением Главного государственного санитарного врача по Тюменской области от 11.04.2020 № 5 "О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на предприятиях и в организациях Тюменской области" в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):".

2. Подпункт 3.3 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3.3. образовательный процесс (включая программы дополнительного образования) в зданиях всех образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность в Тюменской области (кроме дежурных групп в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, и образовательных организаций Регионального отделения ДОСААФ России Тюменской области, осуществляющих подготовку граждан по военно-учетным специальностям в соответствии с планом-заданием штаба Центрального военного округа), организовав реализацию общеобразовательных и профессиональных образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий до завершения их освоения и проведения аттестации обучающихся в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, учебными планами и календарными учебными графиками вышеуказанных образовательных программ;".

3. Подпункт 6.4 пункта 6, подпункты 8.8, 8.9 пункта 8 признать утратившими силу.

4. Подпункт 8.5 пункта 8 изложить в следующей редакции:

"деятельность иных организаций независимо от вида деятельности, организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в Тюменской области, за исключением:

организаций (работодателей и их работников), деятельность которых не была приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации № 239 от 02.04.2020 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ремонт служебного автотранспорта, принадлежащего предприятиям (организациям и индивидуальным предпринимателям), деятельность которых не приостановлена, а также грузового автотранспорта, принадлежащего физическим лицам;

предприятий, деятельность которых организована в дистанционном режиме работы, по месту проживания (пребывания) работников;

государственных ветеринарных учреждений Тюменской области, ветеринарных клиник в части оказания ветеринарных услуг, требующих оказания экстренной или неотложной ветеринарной помощи;

организаций, осуществляющих сбор, транспортировку и переработку биологических отходов агропромышленного комплекса;

организаций, оказывающих нотариальные и адвокатские услуги (на условиях предварительной записи);

организаций, предоставляющих дошкольное образование и (или) оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (в части деятельности дежурных групп, созданных в этих организациях);

образовательных организаций Регионального отделения ДОСААФ России Тюменской области (в части деятельности по подготовке граждан по военно-учетным специальностям в соответствии с планом-заданием штаба Центрального военного округа, включая прием у курсантов выпускных экзаменов, а также квалификационных экзаменов в государственной инспекции безопасности дорожного движения для курсантов, прошедших подготовку по специальностям водителей транспортных средств);

образовательных организаций, предоставляющих среднее

профессиональное образование (в части деятельности по организации и проведению итоговой аттестации в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, учебными планами и календарными учебными графиками образовательных программ среднего профессионального образования);

организаций и индивидуальных предпринимателей в части работников, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий по сопровождению программного обеспечения, информационных и компьютерных систем организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена либо возобновлена в соответствии с действующими правовыми актами;

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих установку, настройку и ремонт оборудования для оказания услуг спутниковой связи и телевидения, приема спутникового и цифрового телевидения, спутникового интернета;

иных государственных и муниципальных учреждений и предприятий, особенности работы которых не определены настоящим постановлением, а также не указанных в настоящем подпункте, на основании решения учредителя об осуществлении деятельности, с определением численности работников, обеспечивающих функционирование этих учреждений и предприятий;".

5. В подпункте 12.3 пункта 12 слова ", кладбища Тюменской области, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению и участию в погребении" исключить.

Губернатор области А.В.Моор







