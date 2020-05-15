Ученые призвали не сравнивать сезонный грипп и новый коронавирус

Американские эпидемиологи объяснили, почему не надо сравнивать сезонный грипп и коронавирус SARS-CoV-2. "Данные по уровню заболеваемости и смертности получены разными путями, следовательно, и выводы будут сделаны неверные", - об этом говорится в статье, опубликованной в медицинском журнале JAMA Internal Medicine.

По мнению ученых, нельзя говорить, что новый коронавирус - это просто еще один грипп, это не соответствует истине. Эпидемиолог Джереми Фауст и его коллега Карлос дель Рио обратили внимание на то, что грипп никогда не вызывал перегрузок в больницах, нехватку медикаментов и оборудования. В случае же с COVID-19 наблюдается иная картина. Коронавирус гораздо опаснее уже известных форм ОРВИ, так как человечество еще не успело выработать к нему коллективный иммунитет.

Ученые сообщили, что в разгар сезонных эпидемий от гриппа умирало, в среднем, 350-1600 жителей США, а вот погибших от COVID-19 в разы больше - 15 тысяч человек (данные на конец апреля). Поэтому дель Рио и Фауст призывают чиновников и политиков не ослаблять борьбу с вирусом.