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Умерла актриса Альбина Федорова

Новости
    15.05.2020, 22:59
Текст:   Олег Усков
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Заслуженная артистка РСФСР Альбина Федорова скончалась на 82-м году жизни. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Союза театральных деятелей России.

"Не стало Альбины Прокопьевны Федоровой, замечательно талантливой, блистательной актрисы, сыгравшей множество ролей, о которых не каждая актриса может и мечтать", - сказано в некрологе.

"Альбина Прокопьевна была большой русской актрисой, которую всегда будут помнить с любовью и благодарностью", - отмечается в нем.

Альбина Федорова родилась 1 июня 1938 года в Ядрине, Амурская область. По окончании в 1956 году Хабаровской краевой культурно-просветительской школы работала в Амурском драмтеатре, в Читинском театре драмы (1963-1973 годы), Красноярском драмтеатре (1973-1978), с 1978 года - актриса Псковского академического театра драмы имени Пушкина.

Награждена Орденом Почета. Муж - народный артист России Юрий Новохижин ("Праздник Нептуна", "Семен Дежнев", главарь владивостокских бандитов из "Риска без контракта").

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