В Гидрометцентре исключили резкое потепление в европейской части России

В ближайшие дни резкого потепления в центре европейской части России ждать не приходится, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, до конца недели июньская погода в центр точно не вернется. Немного потеплеет, но максимум на два градуса. "Резкого повышения температуры ждать неоткуда, воздушные массы с запада, северо-запада умеренно-прохладные, поэтому температура ниже нормы на пару градусов", - отметил Вильфанд.

"Виновник холодов - антициклон, который занимает территорию Сибири. Он не позволяет атмосферным вихрям, пришедшим на территорию России, спокойно уйти на восток. То есть западно-восточный перенос не работает, антициклон его просто сломал. Противостояние сибирского антициклона и атмосферных вихрей сохранится в ближайшие дни. Поэтому продолжится и влияние арктических ветров", - сообщил в видеопрогнозе на сайте Гидрометцентра ведущий метеоролог Ситуационного центра Росгидромета Михаил Милославский.

Под утро в субботу в Московском регионе могут быть слабые заморозки. Днем до конца недели в столичном регионе будет плюс 15-17 градусов. В субботу ожидается порывистый ветер, из-за чего будет казаться, что на улице заметно холоднее.