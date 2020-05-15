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15.05.2020 16:05
Рубрика: Власть

В Госдуме просят прокуратуру отреагировать на статьи о смертности в РФ

Текст: Татьяна Замахина

Генпрокуратуру просят отреагировать на статьи в иностранных СМИ о том, что официальные данные о смертности от коронавируса в России якобы не соответствуют реальной статистике. Обращение на эту тему отправила Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Депутаты просят принять меры прокурорского реагирования по факту публикации статей в газетах The New York Times и The Financial Times, а также в ряде зарубежных русскоязычных СМИ. Об этом сообщил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.

Фото: iStock
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- Мы изучили публикации этих англоязычных газет, а также выявили ряд зарубежных русскоязычных ресурсов, и, в том числе, ориентированных на отдельные российские регионы, распространявших деструктивный информационный "вброс", - сообщил парламентарий.

В качестве примеров он привел такие зарубежные издания, как "МБХ медиа", выполняющие функции иностранного агента телеканал "Настоящее время" и медиаресурс "Кавказ. Реалии".

Глава комиссии напомнил, что уже из нескольких официальных российских источников поступило опровержение запущенной в медиапространстве "новости". И несмотря на это, ряд зарубежных СМИ продолжают ретранслировать ее на российскую аудиторию.

- Полагаем, что такие публикации имеют не меньшую опасность для общества, - заявил Пискарев. - Поэтому им должна быть дана надлежащая правовая оценка в соответствии с законодательством РФ.

Ранее депутаты предлагали МИД принять персонифицированные меры реагирования в отношении журналистов The New York Times и The Financial Times - вплоть до лишения их аккредитации в России.

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