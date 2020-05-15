В Грузии после 22 мая перестанет действовать режим ЧП

Режим чрезвычайного положения в Грузии будет действовать только до 22 мая, продлевать его власти не будут, заявил премьер-министр закавказской республики Георгий Гахария. Данное решение было принято после того, как суточный прирост заболевших достиг минимальных за последний месяц показателей.

"Мы приняли решение, что больше не обратимся к президенту и парламенту с просьбой продлить режим чрезвычайного положения", - заявил глава кабинета министров. Его слова приводит РИА Новости.

Напомним, за время пандемии в стране был зафиксирован 671 случай заражения коронавирусом, 12 пациентов скончались.