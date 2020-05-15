В США модернизируют стратегический запас товаров медназначения

Власти США намерены модернизировать национальный стратегический запас товаров медицинского назначения, который практически не пополнялся с 2009 года. Об этом заявил представитель вашингтонской администрации во время телефонного брифинга для СМИ.

По его словам, модернизация будет произведена с учетом опыта, полученного во время пандемии коронавируса. Он рассказал, что в стратегическом запасе было всего около 28% того, что США действительно нужно было для лечения заразившихся COVID-19. "Запасы масок были истощены. У нас иссякают запасы: многое из того, что осталось, было произведено не в Америке", - цитирует ТАСС чиновника.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что после модернизации стратегического запаса его страна будет "в полной мере готова к будущим вспышкам". Планируется, например, закупить миллиард медицинских респираторов N95. В течение 90 дней будет создан запас, необходимый для борьбы с пандемией. По словам американского лидера, запасы уже иссякли, когда он занял свой пост. При этом он не пояснил, почему за эти годы так и не принял решение пополнить их.