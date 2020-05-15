15 мая на сайте "Российской газеты" состоялась видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина", полностью посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Главные темы номера представили шеф-редактор журнала Игорь Коц и обозреватель Артем Локалов:

- фронтовые судьбы Сережки с Малой Бронной и Витьки с Моховой;

- точная цена экономического чуда 1942-1945 годов;

- лейтенантская война маршала Язова;

- уникальный дневник бравшего Рейхстаг артиллериста Юрия Яковлева;

- роль гармошки в окопах;

- книжный фронт Ленинграда;

- вклад штрафбатов в Победу без мифов и прикрас;

- последние часы главарей рейха.

С публикациями номера вы можете ознакомиться на сайте издания RODINA.RG.RU.