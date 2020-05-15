15 мая на сайте "Российской газеты" состоялась видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина", полностью посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Главные темы номера представили шеф-редактор журнала Игорь Коц и обозреватель Артем Локалов:
- фронтовые судьбы Сережки с Малой Бронной и Витьки с Моховой;
- точная цена экономического чуда 1942-1945 годов;
- лейтенантская война маршала Язова;
- уникальный дневник бравшего Рейхстаг артиллериста Юрия Яковлева;
- роль гармошки в окопах;
- книжный фронт Ленинграда;
- вклад штрафбатов в Победу без мифов и прикрас;
- последние часы главарей рейха.
С публикациями номера вы можете ознакомиться на сайте издания RODINA.RG.RU.