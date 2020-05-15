Врач ЦКБ считает, что эпидемия COVID-19 продлится все лето

В течение нынешнего лета коронавирус в России продолжит циркулировать, считает главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.

"В инфекционных болезнях строить прогнозы при вирусных инфекциях - дело неблагодарное. Здесь учитывается очень много факторов - праздничные дни, температурные колебания воздуха, много, много других факторов. Думаю, что лето мы еще проведем вместе с этой болезнью", - пояснил специалист агентству РИА Новости. В то же время многие ученые и врачи придерживаются позиции, что активными вирусы бывают не более 2-3 месяцев, потом их поражающая сила идет на спад. Именно поэтому карантинные меры длятся в среднем два месяца.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова в превью программе "Москва. Кремль. Путин" рассказала, что рост числа новых инфицирований коронавирусом удалось остановить.

"Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день", - отметила Попова. По ее словам, уже 11 дней в России нет дальнейшего серьезного прироста новых выявленных случаев коронавирусной инфекции. "Прирост идет очень незначительный", - сказала Попова.

Коэффициент распространения заболевания в России в четверг впервые упал ниже единицы. Впервые за последние дни было выявлено менее 10 тысяч инфицирований за сутки.