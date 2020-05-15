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15.05.2020,  
10:07
Текст:  Светлана Цыганкова

Загадочный полет: зачем Ju-52 прилетел в Москву за 38 дней до войны

15 мая 1941 года в Советском Союзе произошло странное происшествие. Рядом с московским стадионом "Динамо" приземлился немецкий самолет Junkers Ju-52. Истинные причины прилета самолета в СССР накануне Великой Отечественной войны до сих пор остаются неразгаданными. Выдвигаются лишь версии.
Фото: Hajotthu/wikimedia.org Фото: Hajotthu/wikimedia.org
Фото: Hajotthu/wikimedia.org
Фото: US Goverment / wikimedia.org
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Самолет пролетел по маршруту Кенигсберг - Белосток - Минск - Смоленск - Москва. Особых проблем у пилотов не возникло. В Советском Союзе вообще сначала приняли Ju-52 за рейсовый самолет. И поэтому не докладывали начальству. Белостокский аэродром, который узнал о пролете Ju-52, тоже никаких рапортов не подавал. Здесь с 9 мая была прервана связь по техническим причинам.

Да и в советской стране уже привыкли к регулярным нарушениям воздушной границы. В довоенное время такие случаи были нередкими. Самолеты не сбивали, на это существовал запрет. Просто возвращали обратно.

Кстати, данный инцидент есть и в воспоминаниях одного из руководителей советской разведки Павла Судоплатова. Он отмечал, что в мае 1941 года немецкий самолет вторгся в воздушное пространство страны и приземлился на центральном аэродроме Москвы. "Это вызвало переполох в Кремле и привело к волне репрессий в среде военного командования", - отметил Судоплатов.

И это так. Как считают специалисты, именно из-за данного ЧП 31 мая арестовали командующего ВВС Московского военного округа генерал-лейтенанта Петра Пумпура и в феврале 1942-го расстреляли. 7 июня 1941 года арестовали и также потом расстреляли начальника Главного управления противовоздушной обороны генерал-полковника Григория Штерна.

Сам факт пролета и приземления немецкого самолета признали преступной халатностью служб ПВО и ВВС. Так значится в приказе наркома обороны Семена Тимошенко от 10 июня 1941 года о факте беспрепятственного пропуска через границу немецкого самолета.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
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И все же, с какой же целью прилетал в СССР Ju-52? Выдвигают несколько версий. Первая - экипаж доставил личное письмо Гитлера Сталину. Однако нет никаких исторических подтверждений данному факту: ни писем, ни документов. Вторая - немцы хотели проанализировать состояние советской системы ПВО и наметить будущие направления главного удара. Есть и более простая версия. СССР заключил контракт с Германией на поставку Ju-52. И, возможно, очередной самолет перегоняли в страну, не согласовав сроки и время.

Немецкий самолет-нарушитель вернули обратно в Германию.

Junkers Ju-52 - военно-транспортный самолет. Первый полет состоялся 13 октября 1930 года. Стал основным военно-транспортным самолетом Германии во Второй мировой войне. Экипаж - три человека. Максимальная скорость - 290 километров в час. Дальность полета - до 1300 километров.

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