Захват "Маягуэс": как "красные кхмеры" обманули американских морпехов

Спецоперация по освобождению захваченного грузового судна "Маягуэс" в мае 1975 года была напряженной, молниеносной и не обошлась без жертв. Несмотря на десятки погибших и раненых, подбитые вертолеты, в США исход инцидента посчитали успешным - цель была достигнута, хотя стоимость победы была запредельной.

Официально в середине мая Вьетнамскую войну уже считали завершенной. Власть в Камбодже к этому моменту была захвачена "красными кхмерами". 12 мая 1975 года грузовое судно "Маягуэс" следовало из Гонконга в тайский Саттахип. В камбоджийских водах к судну быстро приблизился патрульный катер кхмеров. Находящиеся в нем открыли огонь из стрелкового оружия и РПГ. Капитан "Маягуэса" Чарльз Миллер передал сигнал SOS, а затем остановил корабль. На борт поднялись семь кхмеров.

Американские источники утверждают, что "Маягуэс" перевозил, в том числе, военные и правительственные грузы на миллионы долларов. Но точное содержимое контейнеров осталось загадкой. "Красные кхмеры" не успели детально обследовать судно, а американская сторона сведения не разглашала.

Захват корабля был воспринят США как новый вызов после позорного исхода войны во Вьетнаме. Президент Джеральд Форд был лично проинформирован о случившемся. Были подключены все возможные ресурсы для освобождения судна. Дипломатический - через КНР, поскольку официальных контактов с режимом "красных кхмеров" американцы не имели. Информационный - Белый дом выпустил сообщение о том, что считает инцидент актом пиратства, хотя это заявление не имело под собой оснований. А также военный - Пентагону было поручено не допустить перемещения судна на материк.

В район предполагаемого местонахождения "Маягуэса" были направлены береговые патрульные самолеты "Орион" и два эсминца из Филиппинского моря. В ночь на 13 мая авиация засекла на радаре несколько неподвижных судов - одно крупное и два небольших. Самолет сразу же встретили очередью из зенитного пулемета. С помощью осветительных ракет экипаж "Ориона" смог различить черный корпус "Маягуэса" и его характерные признаки: он стоял в сопровождении двух кхмерских военных катеров.

Утром экипажу захваченного судна было приказано взять курс к острову Танг неподалеку от побережья Камбоджи. Там "Маягуэс" бросил якорь. Днем 13 мая судно атаковали американские истребители-бомбардировщики F-4 Phantom II: они стреляли в воду перед кораблем и позади него, чтобы дать понять, что стоит прекратить попытки двигаться дальше. Экипаж "Маягуэса" кхмеры решили перебросить на материк на рыболовных судах, что и было сделано 14 мая. Американская сторона об этом маневре на тот момент не знала, камбоджийцам удалось ввести в заблуждение самолеты-разведчики.

Утром 15 мая в район острова Танг отправились восемь боевых вертолетов США - пять CH-53 и три HH-53. Морским пехотинцам удалось десантироваться на палубу "Маягуэса". Несколько машин на подступах к острову Танг были подбиты кхмерами, в результате чего погибли более десяти человек - пилот, морпехи и военнослужащие ВМФ. Оставшиеся в живых десять морпехов и три члена экипажа ВВС провели несколько часов в воде, прежде чем их подобрал один из эсминцев. Операция по захвату острова Танг продолжалась.

Свыше полутора сотен морпехов десантировались на сушу. Их встретил плотный огонь "красных кхмеров". Ожесточенный бой продолжался весь день: эсминцы вели огонь с моря, с воздуха работали "ганшипы" АС-130. В это время экипаж "Маягуэса" находился на рыбацкой лодке. К этому времени кхмеры успели допросить их, убедились в том, что люди не имеют отношения к американской разведке, и, по всей видимости, решили отпустить. Однако у Вашингтона сложилось впечатление, что экипаж в плену, поэтому боевые действия велись до вечера 15 мая. Уже в темноте морпехов эвакуировали с острова.

Общее число потерь американской стороны в спецоперации по освобождению "Маягуэса" достигло 18 человек. Еще 23 человека погибли во время крушения вертолета при подготовке спецоперации в Таиланде. По оценкам США, потери "красных кхмеров" могли составить от 13 до 25 человек на острове Танг, сколько еще противников погибло в море - неизвестно.

Экипаж "Маягуэса" на рыбацкой шхуне был замечен американцами в море - все моряки выжили после захвата судна. Поэтому Вашингтон признал исход инцидента успешным. Хотя число человеческих жертв с масштабом спецоперации было несопоставимо.