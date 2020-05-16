Чем заслуженно гордится автопром Беларуси

Все, что создается руками человека, лишь производное от его представлений от окружающего мира, полагают ученые. С этим легко согласиться, когда вглядываешься в карусель созданных за десятилетия машин Минского автозавода. От первого легендарного советского самосвала до автобуса будущего солидно представлены на площадке рядом с проходной завода накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Среди передовых моделей эксперты советуют обратить внимание на низкопольный автобус третьего поколения. Внешне он, вроде, похож на примелькавшийся на скоростных трассах междугороднего труженика. Но его выделяет, подсказывают конструкторы, колоритная горбинка, в которой можно разглядеть силуэт непокоренного зубра.

А если заглянуть под капот, то становится понятным, что новинку автопрома "окрыляет" турбодизельный двигатель класса Евро-6 на 299 лошадиных сил от Daimler, а в паре идет 6-ступенчатая коробка-автомат от ZF. Просторным видится и салон на 110 пассажиров, в котором предусмотрены даже не только полуторные сидения для мам с детьми, но и USB-порты для зарядки гаджетов. Вскоре эти машины появятся на городских маршрутах белорусской столицы.

Но вопросы экологии уже давно на заводе считаются приоритетными. Видимо поэтому большие надежды здесь возлагают сегодня и на электробус МАЗ 303Е10. Во-первых, он оснащен аккумуляторами высокой емкости с длительным сроком службы и электродвигателем мощностью 300 кВт. А во-вторых, запас хода у новинки - до 300 км, что позволяет исколесить весь город.

Перспективным считается в республике и микроавтобус МАЗ 281, который собирают в Бресте, хотя в нем только 16 пассажирских сидений, зато удобна "сдвижная" дверь, да и подножка выдвигается автоматически.

Гордятся конструкторы и автокраном КС-5576BY-H, способным поднимать грузы до 32 тонн. Его можно использовать не только на дорогах общего пользования без специального разрешения. Полный привод позволяет действовать и в условиях бездорожья.

Кстати, в число культовых моделей, утверждают специалисты, вошел и МАЗ-200, без которого и в наши дни трудно представить историю предприятия. И хотя эту модель впервые оценили испытатели еще 7 ноября 1947 года, на ее модификацию МАЗ-205, судя по отзывам экспертов, пришлась львиная доля выпускаемых в стране грузовиков, которые помогли восстановить народное хозяйство в послевоенное время.

Гордятся на заводе и еще одной трудовой легендой - МАЗ-500, которая, в отличие от предшественника, имела "бескапотную компоновку". С одной стороны, это позволило снизить вес машины, а с другой, увеличить длину грузовой платформы. Производили этого долгожителя в классе грузовиков вплоть до 1977 года, вспоминают ветераны.

Особой гордостью белорусского автопрома являются машины МАЗ-5309RR, серебряным пилотам которых рукоплескали два года назад на мировом ралли-рейде "Дакара". Технически все, вроде, элементарно и безупречно: в нем установлен двигатель Gyrtech G-13 и 16-ступенчатая механическая коробка передач ZF. Да и весит махина 9,5 тонн. А вот берет с разгона первую сотню метров за 9,5 секунды.

Титулованным считается и более молодой капотник МАЗ-6440 RR. Смещение кабины в центральную часть улучшило развесовку автомобиля, разгрузило передний мост и снизило нагрузки на экипаж. Сам автомобиль получился невысоким и компактным, а разгоняет его 6-цилиндровый двигатель Gyrtech G-13 с турбонаддувом мощностью 960 лошадиных сил.

Завод, как известно, был создан еще до окончания войны, поэтому для его коллектива 75-летие Победы очень торжественная и значимая дата. "Есть модели, которые вошли в историю, а есть те, которые вскоре найдут свое место на рынке. Важно, что мы сохранили лучшее и пошли вперед. В результате современные автобусы и грузовики во многом превосходят существующие на рынке аналоги", - с гордостью говорят в юбилейные дни автостроители Беларуси.