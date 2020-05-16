Эксперт назвал 10 правил ответственного автомобилиста

У затянувшегося периода самоизоляции уже есть бесспорный положительный итог: он изменил и продолжает менять ситуацию с загрязнением окружающей среды. Сильно уменьшилось общее содержание вредных веществ в воздухе, а там, где прежде был смог, он рассеялся. Во многих городах очистились реки и каналы, в парки и скверы вернулись птицы и прочая живность. И сейчас у нас появился реальный шанс сохранить эти изменения к лучшему. В том числе и у водителей.

Что мы можем сделать для этого? О десяти простых правилах, которые помогут как минимум начать вести себя на дорогах более ответственно, рассказал технический директор многофункциональной платформы для автомобилистов МЭТР Денис Голосюк.

- Итак, первое, что можно предпринять, чтобы снизить нагрузку на природу - научиться экономить топливо. Соблюдение принципов экономичного вождения, вроде использования высших передач и удержания оборотов двигателя в "зеленой зоне" не требует особых навыков, а лишь наличия соответствующего желания. Плюс можно постараться сократить количество остановок на светофорах - снижая или увеличивая скорость (в рамках разрешенного правилами), подъезжать к перекресткам с таким расчетом, чтобы попасть на зеленый свет. В результате сократится количество интенсивных ускорений, во время которых расходуется много топлива, а, следовательно, и объемы выхлопных газов. Если на вашем автомобиле есть система "Старт-Стоп", не отключайте ее. Это также поможет немного снизить расход топлива и исключить выбросы выхлопных газов во время кратковременных остановок на светофорах, в пробках и т.п.

Если же избежать поездок на автомобиле не удастся, надо обязательно привести в порядок его системы, от которых зависит уровень вредных выбросов. Проверьте и отрегулируйте систему питания, при необходимости почистите топливные форсунки. Убедитесь в правильной работе системы рециркуляции отработавших газов. Далее проверьте систему выпуска отработавших газов - в первую очередь работоспособность систем нейтрализации и установленных в них датчиков. В исправном состоянии автомобиль будет выбрасывать гораздо меньше вредных веществ.

Даже, если у вас современный автомобиль, например, отвечающий требованиям Евро-6 и вы заправляете его топливом соответствующего экологического стандарта, все равно не стоит стоять с включенным мотором в жилой зоне - под окнами домов или рядом с детской площадкой. Конечно, в случае ожидания, летом хочется остаться в прохладном салоне с работающим кондиционером, а зимой наоборот - с обогревом. В холодное время прибавляется еще и прогрев мотора. Так вот, если приходится оставлять мотор работающим на холостых, стоит хотя бы отъехать чуть дальше, чтобы не отравлять жизнь другим.

Важно регулярно следить, чтобы не было утечек масла, антифриза и других технических жидкостей, ведь все они наносят вред окружающей среде. Да и сами подтеки под днищем говорят о наличии технических проблем. Так что заглядывать перед поездкой под машину - это полезная привычка.

Но что же делать с отработанными маслами и жидкостями при их замене? Лучше всего производить замену в сервисе, в котором налажены их сбор и утилизация. Кстати, многие автосервисы зимой используют "отработку" в качестве топлива для собственных автономных систем отопления и потому с удовольствием заберут у вас слитое масло, даже, если вы меняете его самостоятельно. А для сбора старого масла удобно использовать освободившиеся канистры из-под только что залитого свежего.

Не стоит выбрасывать и старый аккумулятор. Лучше сдать его на утилизацию и получить за это немного денег, чем создавать риск загрязнения природы тяжелым металлом, кислотой и пластиком.

Получить деньги за изношенные покрышки, увы, не получится. Напротив, придется даже немножко доплатить, чтобы их приняли на утилизацию. Но это все равно будет правильно и ответственно. Наверняка вы и сами не раз ругали разгильдяев, оставляющих старые шины где-нибудь на обочине или в кювете. Не стоит им уподобляться.

Вообще, имеет смысл сделать привычкой выбрасывать мусор из машины в соответствующих местах, а не кидать его на ходу или вытряхивать на обочину. Ничто ведь не мешает довезти отходы, скажем, до АЗС и там выбросить в контейнер.

Чистота - залог здоровья. Этот нехитрый лозунг стал особенно актуальным во время пандемии. И он во многом применим к автомобильной жизни. Нет, я сейчас не про чистоту в салоне, это само собой разумеющееся. Я про езду по обочинам, когда в воздух поднимаются пыль и придорожная грязь, про парковку на газонах, и про все подобные источники грязи, попадающей затем на дороги. А раз на дороги, значит и в воздух!

Если все же довелось перепачкать машину, скажем, на проселочной грунтовке, после это непременно надо заехать на мойку и все смыть, чтобы не разносить дальше. Благо с мойками сейчас проблем нет.