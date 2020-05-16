Полмига
Нет,
не до седин,
не до славы
Я век свой хотел бы продлить.
Мне б только до той вон канавы
Полмига, полшага прожить;
Прижаться к земле,
И в лазури
Июльского ясного дня
Увидеть оскал амбразуры
И острые вспышки огня.
Мне б только
Вот эту гранату,
Злорадно поставив на взвод,
Всадить ее,
Врезать, как надо,
В четырежды проклятый дзот.
Чтоб стало в нем пусто и тихо,
Чтоб пылью осел он в траву!
...Прожить бы мне эти полмига,
А там я сто лет проживу!
3 августа 1943 года,
юго-восточнее Мги
Павел Шубин, 29 лет (27.02.1914 - 10.04.1950) - майор, корреспондент "Фронтовой правды", газеты 59-й армии. Написал знаменитую "Волховскую застольную".
До войны учился на филологическом отделении Ленинградского педагогического института имени А. Герцена. Прошел всю войну, участвовал в разгроме Квантунской армии и вернулся домой только в конце 1945 года. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени. Тяжело контужен в 1942 году.
Умер после войны от сердечного приступа на скамейке в центре Москвы.
Ненастье на аэродроме
Мы в те дни поднимались болезненно-рано;
Подходили к окну... отходили, сердясь.
Над пустыми полями
бродили туманы,
На дорогах рыжела заклеклая грязь.
Ныла страшная осень.
Казалось, над миром
Провалилося небо. Дожди как беда.
Лужи пенились, в ямах
былых капониров
Зеленела промозглая злая вода.
Домино надоело...
Все бывали "козлами",
Не хотелось читать,
а тем более петь.
Мы смотрели на мир
злыми-злыми глазами.
Кисло летное поле -
ни сесть, ни взлететь.
Был осадок безделья
в бунтующих душах,
Беспризорными были очки и унты.
Самолеты стояли, как заячьи уши,
Навострив в ожиданье
стальные винты.
1943
Виктор Лузгин, 28 (?) лет (1915?-1945), летчик, погиб или пропал без вести. Сохранилось восемь его стихотворений, опубликованных в 1963 году в сборнике "Имена на поверке".
Документов на Виктора Лузгина в архиве Минобороны пока не найдено.
Перед атакой
Песок сыпучий под ногами
И верный автомат в руке.
За опалёнными кустами
Темнеет дзот невдалеке.
Пятнадцать ставим на прицеле...
И ждём... Прошелестел снаряд...
И снова ждём...
(Мы ждать умели).
Тогда все враз заговорят.
1943
Владимир Калачёв, 24 года (3.11.1918 - 25.07.1943), старший лейтенант, адъютант генерала Петра Ивановича Кокарева, затем - командир роты 163-го стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии.
До войны учился в педагогическом училище в Череповце.
Пропал без вести в районе Синявинских высот.
Калина
Осыпалась белая калина,
умирала под колесами орудий.
Словно свадьбу злую пировали
ненавистью вздыбленные люди.
Плакали.
Ругались.
Умирали.
Не простясь с умершими,
живые
шли в закат,
залитый теплой кровью.
Не тогда ль ты слышала впервые
в соловьиной песне муку вдовью,
убаюкав маленького сына?
Наливалась горькая калина...
Хорошо, что жён своих в печали
никогда нам не дано увидеть.
17 июня 1943 г. Центральный фронт
Константин Бельхин, 31 год (13.06.1912 - 15.08.1943), капитан, корреспондент "Красной звезды".
Погиб возле города Дмитриев-Льговский при налете вражеской авиации.
После боя
Портянки сохнут над трубой,
Вся в инее стена...
И, к печке прислонясь спиной,
Спит стоя старшина.
Шепчу: "Товарищ, ты бы лег
И отдохнул, солдат;
Ты накормил как только мог
Вернувшихся назад.
Ты не поверил нам.
Ну что ж,
В том нет большой беды.
Метет метель.
И не найдешь
На небе ни звезды.
Твоей заботе нет цены,
Ляг между нами, брат.
Они снежком занесены
И не придут назад".
1943
Борис Костров, 31 год (1912 - 10.03.1945), младший лейтенант, командир самоходки СУ-76 958-го легкого самоходного артполка. До войны учился в Рабочем литературном институте в Ленинграде. В 1941 году выпустил первую книгу - "Заказник". 24 июня 1941 года ушел добровольцем на фронт. Трижды ранен. В 1943 году направлен в танковое училище.
Смертельно ранен при штурме Кройцбурга в Восточной Пруссии. Похоронен в братской могиле в поселке Славском Багратионовского района Калининградской области.
В поезде
Окно и зелено, и мутно,
В нем горизонта полоса;
Ее скрывают поминутно
Мимо летящие леса.
Стреляет темень фонарями,
А звезды
С ними заодно
Стремятся низко над полями
И режут наискось окно.
И хочется бежать полями,
Бежать, подобно беглецу,
За звездами и фонарями
Обратно к старому крыльцу.
Но знаю я, что по откосам
Другой состав стремится вдаль,
Что у тебя в глазах печаль,
А думы мчатся вслед колесам.
1943
Иосиф Ливертовский, 25 лет (20.05.1918 - 10.08.1943), младший сержант 137-го гвардейского артиллерийского полка 70-й гвардейской стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта.
Погиб в районе селения Столбище Дмитровского района Орловской области.