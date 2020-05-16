А. Дейнека. Парашютный десант на Днепре.

Полмига

Нет,

не до седин,

не до славы

Я век свой хотел бы продлить.

Мне б только до той вон канавы

Полмига, полшага прожить;

Прижаться к земле,

И в лазури

Июльского ясного дня

Увидеть оскал амбразуры

И острые вспышки огня.

Мне б только

Вот эту гранату,

Злорадно поставив на взвод,

Всадить ее,

Врезать, как надо,

В четырежды проклятый дзот.

Чтоб стало в нем пусто и тихо,

Чтоб пылью осел он в траву!

...Прожить бы мне эти полмига,

А там я сто лет проживу!

3 августа 1943 года,

юго-восточнее Мги

Павел Шубин, 29 лет (27.02.1914 - 10.04.1950) - майор, корреспондент "Фронтовой правды", газеты 59-й армии. Написал знаменитую "Волховскую застольную".

До войны учился на филологическом отделении Ленинградского педагогического института имени А. Герцена. Прошел всю войну, участвовал в разгроме Квантунской армии и вернулся домой только в конце 1945 года. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени. Тяжело контужен в 1942 году.

Умер после войны от сердечного приступа на скамейке в центре Москвы.

Ненастье на аэродроме

Мы в те дни поднимались болезненно-рано;

Подходили к окну... отходили, сердясь.

Над пустыми полями

бродили туманы,

На дорогах рыжела заклеклая грязь.

Ныла страшная осень.

Казалось, над миром

Провалилося небо. Дожди как беда.

Лужи пенились, в ямах

былых капониров

Зеленела промозглая злая вода.

Домино надоело...

Все бывали "козлами",

Не хотелось читать,

а тем более петь.

Мы смотрели на мир

злыми-злыми глазами.

Кисло летное поле -

ни сесть, ни взлететь.

Был осадок безделья

в бунтующих душах,

Беспризорными были очки и унты.

Самолеты стояли, как заячьи уши,

Навострив в ожиданье

стальные винты.

1943

Виктор Лузгин, 28 (?) лет (1915?-1945), летчик, погиб или пропал без вести. Сохранилось восемь его стихотворений, опубликованных в 1963 году в сборнике "Имена на поверке".

Документов на Виктора Лузгина в архиве Минобороны пока не найдено.





Перед атакой

Песок сыпучий под ногами

И верный автомат в руке.

За опалёнными кустами

Темнеет дзот невдалеке.

Пятнадцать ставим на прицеле...

И ждём... Прошелестел снаряд...

И снова ждём...

(Мы ждать умели).

Тогда все враз заговорят.

1943

Владимир Калачёв, 24 года (3.11.1918 - 25.07.1943), старший лейтенант, адъютант генерала Петра Ивановича Кокарева, затем - командир роты 163-го стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии.

До войны учился в педагогическом училище в Череповце.

Пропал без вести в районе Синявинских высот.





Калина

Осыпалась белая калина,

умирала под колесами орудий.

Словно свадьбу злую пировали

ненавистью вздыбленные люди.

Плакали.

Ругались.

Умирали.

Не простясь с умершими,

живые

шли в закат,

залитый теплой кровью.

Не тогда ль ты слышала впервые

в соловьиной песне муку вдовью,

убаюкав маленького сына?

Наливалась горькая калина...

Хорошо, что жён своих в печали

никогда нам не дано увидеть.

17 июня 1943 г. Центральный фронт

Константин Бельхин, 31 год (13.06.1912 - 15.08.1943), капитан, корреспондент "Красной звезды".

Погиб возле города Дмитриев-Льговский при налете вражеской авиации.





После боя

Портянки сохнут над трубой,

Вся в инее стена...

И, к печке прислонясь спиной,

Спит стоя старшина.

Шепчу: "Товарищ, ты бы лег

И отдохнул, солдат;

Ты накормил как только мог

Вернувшихся назад.

Ты не поверил нам.

Ну что ж,

В том нет большой беды.

Метет метель.

И не найдешь

На небе ни звезды.

Твоей заботе нет цены,

Ляг между нами, брат.

Они снежком занесены

И не придут назад".

1943

Борис Костров, 31 год (1912 - 10.03.1945), младший лейтенант, командир самоходки СУ-76 958-го легкого самоходного артполка. До войны учился в Рабочем литературном институте в Ленинграде. В 1941 году выпустил первую книгу - "Заказник". 24 июня 1941 года ушел добровольцем на фронт. Трижды ранен. В 1943 году направлен в танковое училище.

Смертельно ранен при штурме Кройцбурга в Восточной Пруссии. Похоронен в братской могиле в поселке Славском Багратионовского района Калининградской области.

В поезде

Окно и зелено, и мутно,

В нем горизонта полоса;

Ее скрывают поминутно

Мимо летящие леса.

Стреляет темень фонарями,

А звезды

С ними заодно

Стремятся низко над полями

И режут наискось окно.

И хочется бежать полями,

Бежать, подобно беглецу,

За звездами и фонарями

Обратно к старому крыльцу.

Но знаю я, что по откосам

Другой состав стремится вдаль,

Что у тебя в глазах печаль,

А думы мчатся вслед колесам.

1943

Иосиф Ливертовский, 25 лет (20.05.1918 - 10.08.1943), младший сержант 137-го гвардейского артиллерийского полка 70-й гвардейской стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта.

Погиб в районе селения Столбище Дмитровского района Орловской области.