Кабмин выделил соцработникам 7,6 млрд рублей

Средства направят в регионы на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку сотрудникам стационарных организаций соцобслуживания и стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях.

Кабинет министров также одобрил проект федерального закона с поправками в Налоговый кодекс для снижения издержек бизнеса, безвозмездно передающего продовольственные товары благотворительным и социально ориентированным некоммерческим организациям, а также имущество медицинским организациям для предупреждения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.