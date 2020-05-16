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Лидер группы The Pretty Things Фил Мэй умер после падения с велосипеда

Новости
    16.05.2020, 16:35
Текст:   Олег Усков

Скончался сооснователь и вокалист важной британской группы The Pretty Things Фил Мэй - 15 мая в госпитале Queen Elizabeth.

Как пишет Express, ссылаясь на официальное заявление коллектива, незадолго до этого 75-летний Фил упал с велосипеда и повредил ногу. Музыканту потребовалось экстренное оперативное вмешательство на бедре. Оно вылилось в осложнения, от которых Мэй и умер.

The Pretty Things была создана в сентябре 1963-го Мэем и гитаристом Диком Тэйлором, ставших костяком коллектива.

Начали с ритм-н-блюза. После того, как ряд их синглов побывали в чартах, принялись экспериментировать. В частности - с психоделикой в конце шестидесятых, далее - протопанком и новой волной. Оказав значительное влияние на множество видных музыкантов, в том числе - на Боуи, Дилана, Sex Pistols, Ramones, Aerosmith, The White Stripes, Kasabian, The Lightning Seeds и так далее. 

Дебютный альбом выпустили в 1965-м. Новый обещали в этом году.

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