Постановление правительства Мурманской области от 13 мая 2020 года № 309-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

Правительство Мурманской области постановляет:

внести в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 10.05.2020 № 293-ПП) следующие изменения:

Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"В целях недопущения распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) рекомендовать лицам, находящимся на территории Мурманской области, продолжить соблюдать ранее установленные ограничения, предусмотренные режимом самоизоляции, имея в виду обеспечение преимущественного нахождения по месту жительства (пребывания), минимизацию социальных контактов, посещения общественных мест и передвижения по территории Мурманской области в тех случаях, когда у лица отсутствуют объективные причины для таких передвижений (трудовая деятельность, посещение магазинов, государственных, муниципальных организаций и другое). Указанная рекомендация не распространяется на лиц, для которых соблюдение режима самоизоляции является обязанностью в соответствии с утвержденными Правилами.".

2. В абзаце четвертом подпункта 15 пункта 3.2 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID- 19), утвержденных вышеназванным постановлением, число "20" заменить числом "50".

Губернатор Мурманской области А.Чибис







