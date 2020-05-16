Напавший на контролера метро петербуржец помещен под домашний арест

В Петербурге суд поместил под домашний арест мужчину, который агрессивно отреагировал на просьбу контролера метро надеть маску. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Марат Мамедов будет находиться в изоляции два месяца, до 13 июля.

- Мамедов против домашнего ареста не возражал, - добавили в пресс-службе.

Напомним, инцидент с нападением на контролера произошел 14 мая в вестибюле станции метро "Нарвская". Пассажир кулаком ударил по лицу контролера автоматических пропускных пунктов метрополитена, который сделал ему замечание о нарушении карантинных мероприятий и предложил надеть маску.

Теперь Мамедов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство". И поскольку оно связано с сопротивлением лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка, виновному может грозить до семи лет лишения свободы.