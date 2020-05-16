Особый режим в атомградах России задержал COVID-19

Особый пропускной режим в атомградах России не дал разгуляться коронавирусу, но праздновать победу и снимать дополнительно введенные ограничения еще рано. Об этом заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев в прямом видеообращении к сотрудникам атомной госкорпорации и населению городов, где расположены ключевые объекты отрасли.

"Мы удерживаем ситуацию под контролем благодаря, в первую очередь, принятым ограничительным мерам, строгому регулированию въезда и выезда, - подчеркнул глава атомной госкорпорации. - Кроме того, повсеместно внедряем санитарно-эпидемиологические требования. И, конечно же, налажено эффективное взаимодействие руководителей предприятий, администраций городов и подразделений ФМБА".

По словам Алексея Лихачева, "удалось локализовать сложнейшую ситуацию в Сарове и не допустить новых массовых заражений". Напомним, что в этом ЗАТО в Нижегородской области располагается Российский федеральный ядерный центр ВНИИ экспериментальной физики - первый и крупнейший в нашей стране ядерно-оружейный научный центр.

Помимо Сарова в контуре "Росатома" еще девять закрытых административно-территориальных образований с особым пропускным режимом, а также 11 городов-спутников АЭС, включая заполярный Певек, где с начала этого года действует первая в мире плавучая теплоэлектростанция "Академик Ломоносов".

В десяти атомградах, сообщил Лихачев, "есть единичные завозные случаи, но они выявлены и локализованы". ЗАТО Лесной в Свердловской области вообще не затронут эпидемией.

"В Лесном и Зеленогорске (это уже Красноярский край) готовятся к снятию ограничительных мер и открытию бизнесов, которые прекращали свою работу из-за карантина", - уточнил глава Росатома.

А вот в городах Электросталь и Обнинск, это ближнее Подмосковье и соседняя Калужская область, ощущается сильное эпидемиологическое давление столичного мегаполиса. В таких местах продолжается укрепление медицинской базы.

"Все врачи и медицинский персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты, есть необходимое оборудование для реанимаций, - заверил Алексей Лихачев. - Держим под контролем наличие свободных коек в стационарах атомных городов".

По данным на середину мая, в атомной отрасли зафиксировано 403 случая с подтвержденным COVID-19, около 300 человек переносили заболевание в легкой форме или бессимптомно, снято с контроля 105 человек, в ближайшие дни надеются снять еще 120. "Сейчас в зоне нашего особого внимания 26 человек в состоянии средней тяжести, они в стационарах и идут на поправку", - сообщил Алексей Лихачев.

По его же словам, за время эпидемии скончались восемь сотрудников корпорации. Все они работали в столичном регионе - в представительстве комбината "Маяк" в Москве, московском филиале "Атомстройэкспорта", в Государственном научном центре ТРИНИТИ, "Альянстрансатоме", в Физико-энергетическом институте имени Лейпунского, ВНИИНМ имени Бочвара, НИИТФА. Есть потери и в центральном офисе госкорпорации, признал генеральный директор.

"Да, они были немолодыми людьми с хроническими заболеваниями. Но каждый из них много и плодотворно работал, строил большие профессиональные планы. Страшно и прискорбно сознавать, что, если бы не эпидемия, эти люди по-прежнему оставались бы в строю", - выразил соболезнования Алексей Лихачев и пообещал поддержать семьи, где понесли утрату.