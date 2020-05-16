Более 1 млн материалов опубликовано в библиотеке "Московской электронной школы". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- В период эпидемии коронавирусной инфекции для того чтобы сократить риск ее распространения среди учеников, очное посещение школ было приостановлено. Дети перешли на дистанционное обучение, в этом им помогла "Московская электронная школа" - уже знакомый и удобный ресурс. В "МЭШ" собраны сценарии уроков, электронные пособия, учебники, интерактивные приложения и тесты. Всего в библиотеке на сегодняшний день опубликовано уже свыше одного миллиона полезных материалов.

Ракова напомнила, что правительство Москвы поддерживает авторов самых востребованных сценариев, учебных пособий и приложений своими грантами. Их обладателями стали уже 1430 педагогов из 443 школ, в том числе и из других регионов России.

Напомним, библиотека "МЭШ" - это сервис проекта "Московская электронная школа", разработанный департаментом информационных технологий совместно с департаментом образования и науки. Она объединяет почти 45 тысяч сценариев уроков, свыше 108 тысяч образовательных интерактивных приложений, более 1 400 электронных учебных пособий и порядка 900 тысяч атомиков (фото- и видеоконтент), а также 348 учебников, 245 произведений художественной литературы, 5 виртуальных лабораторий и огромное количество тестов и тестовых заданий, соответствующих содержанию ОГЭ и ЕГЭ.

Пользуются этим ресурсом учителя из столицы других регионов России и зарубежных стран. Что еще важно: они могут добавлять в "МЭШ" и собственный оригинальный образовательный контент, который после одобрения модераторов станет доступным для всех школьников и учителей. Библиотеку наполняют также крупнейшие издательства и ведущие ИТ-компании.