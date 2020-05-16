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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Мещеряков ответил на требование болельщиков "Локомотива"

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков ответил на требование болельщиков об отставке руководства клуба.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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В пятницу болельщики "Локомотива", недовольные уходом из клуба главного тренера команды Юрия Семина, потребовали отставки руководства клуба.

Группа болельщиков таким образом выразила протест против назначения на пост главного тренера малоизвестного сербского специалиста Марко Николича, который возглавит команду с 1 июня.

"Выпустили и выпустили. Имеют право", - цитирует Мещерякова Championat.com.

Ранее московский клуб предложил Юрию Семину пост почетного главного тренера, однако тот ответил на это категорическим отказом.

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