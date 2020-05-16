Монетный двор в Москве отреставрируют

В столице начались научно-исследовательские и изыскательские работы в старом Монетном дворе Москвы. Это позволит разработать грамотный проект реставрации всех зданий ансамбля. Об этом сообщает пресс-служба департамента культурного наследия столицы.

После перерыва возобновились работы на территории Монетного двора и дома Губернского правления. Ансамбль состоит из пяти объектов культурного наследия: Восточный, Северный, Южный и Западный корпуса, Палаты Старого Монетного двора. Они расположены по Никольской улице. Кроме того, в комплекс входят Никольские торговые ряды, построенные архитектором Львом Кекушевым.

Пользователем ансамбля является ФГБУК "Государственный исторический музей".

"Ансамбль Монетного двора на Никольской улице играет важную роль для всей исторической застройки этой территории. В целом его состояние оценивается как удовлетворительное, однако требуется реставрация части фасадов и внутренних помещений. Сейчас специалисты приступают к масштабным исследованиям, в ходе которых им предстоит оценить все особенности памятников, степень сохранности зданий, а также определить объем необходимых работ. Все это будет отражено в проекте реставрации. Сами работы по сохранению смогут начаться уже в 2021 году", - рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Все этапы будут проходить под контролем столичного департамента культурного наследия.