Спасатели и волонтеры нашли потерявшуюся в лесу ТиНАО пару

Спасатели и волонтеры нашли потерявшуюся в лесу новой Москвы пожилых людей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарному обеспечению.

Вечером 15 мая в ТиНАО в районе деревни Пудово-Сипягино в лесном массиве потерялись люди. Они позвонили по номеру 112 и сообщили, что заблудились в лесу и не могут самостоятельно выйти него.

На место происшествия немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения Москвы, кинологический расчет Пожарно-спасательного центра Москвы. Поисковая операция проводилась совместно с поисковым отрядом Лиза Алерт.

Спасатели и волонтеры оперативно создали несколько поисковых групп. С помощью квадрокоптера проводилось обследование лесных территорий расположенных вблизи деревни Пудово-Сипягино. Дежурная смена Поисково-спасательного отряда N308 вела поиски в лесной зоне с использованием громкоговорителей.

После того, как стемнело, потерявшиеся смогли развести костер, чтобы согреться, и ждали помощи. Благодаря оперативной и слаженной работе пожарных, спасателей и волонтеров, привлекавшихся к поискам, потерявшуюся пару удалось найти в кратчайшие сроки. Никто не пострадал.