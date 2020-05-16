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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В онкодиспансере Забайкалья ввели карантин из-за коронавируса

Текст: Анна Бондаренко

В краевом онкологическом диспансере Забайкалья по постановлению главного санитарного врача введены временные ограничения после выявления пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

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Отмечается, что обследовали более 360 человек, и у 66 тесты были положительными. Всех, у кого подтвердился диагноз, по мере определения инфекции, отправили на лечение в моностационар первой городской больницы Читы. Всех контактных лиц, уехавших в районы края, контролируют врачи центральных районных больниц. В диспансере провели дезинфекцию.

По вопросам лечения, обеспечения медикаментами, консультаций, пациентам предлагают обращаться по телефонам онкодиспансера в рабочие дни.

Всего по состоянию на 16 мая в регионе зарегистрировано 510 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. 195 человек выздоровели, 17 из них - за последние сутки.

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