Россия в три раза снизила вложения в гособлигации США

Россия в марте 2020 года в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США - до 3,85 миллиарда долларов, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные американского Минфина.

Отмечается, что это первое существенное сокращение вложений в гособлигации США Россией за последние месяцы и минимальный показатель за последние несколько лет. Россия планомерно снижала вложения в американские ценные бумаги с мая 2017 года. В сообщении говорится, что из общей суммы - 473 миллиона долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 3,381 миллиарда - на долгосрочные.

Крупнейшими держателями американского госдолга остаются Япония - 1,271 триллиона долларов (вложения за месяц увеличились на 3,4 миллиарда), Китай - 1,081 триллиона долларов (сокращение на 10,7 миллиарда), Великобритания - 395,3 миллиардов долларов (сокращение 7,9 миллиарда).