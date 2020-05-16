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Рубрика: В мире

СМИ: Вашингтон возобновит финансирование ВОЗ

Вашингтон может возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), но только в том объеме, в каком это делает Китай. Такую информацию распространил телеканал Fox News со ссылкой на источник в американской администрации.

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По данным СМИ, уже подготовлено письмо, в котором отмечается, что у ВОЗ есть недостатки, но также имеется и "огромный потенциал". Кроме того, подчеркивается, что организацию следует реформировать, а ее руководство оградить от "политического давления". В послании содержится и призыв к проведению "независимых оценок".

Напомним, восьмого мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон направляет ВОЗ "почти 500 миллионов долларов в год", а Китай перечисляет на нужды организации всего 38 миллионов.

В мире США Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса COVID-19 Дональд Трамп

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