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Сын актеров Николая Прокоповича и Инги Задорожной задержан Росгвардией

Новости
    16.05.2020, 00:04
Текст:   Олег Усков
Николай Прокопович в фильме "Человек, который сомневается" (1963). Фото: kino-teatr.ru Николай Прокопович в фильме "Человек, который сомневается" (1963). Фото: kino-teatr.ru
Николай Прокопович в фильме "Человек, который сомневается" (1963). Фото: kino-teatr.ru

54-летний Константин Прокопович, сын актеров Николая Прокоповича и Инги Задорожной, был задержан 13 мая сотрудниками Росгвардии за незаконное проникновение на территорию Верховного суда в Москве.

Фото: kinopoisk.ru
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Как уточняет РЕН ТВ, инцидент произошел в Малом Харитоньевском переулке, откуда мужчина был доставлен в отделение. Где нарушитель пояснил стражам порядка, что проник на территорию за сиренью.

По словам Прокоповича, приметив растение, он решил подарить букет своей супруге на четвертую годовщину свадьбы. В целях чего форсировал забор и трогательно "срезал веточку". А когда карабкался обратно, был замечен бдительными правоохранителями.

По факту проводится проверка.

Скончавшийся в 2005 году Народный артист РФ Николай Прокопович известен, в частности, ролью Генриха Гиммлера в сериале "17 мгновений весны". Этого же нацистского преступника актер сыграл в картине "Родины солдат" и в "Думе о Ковпаке".

Второй известный образ артиста - полковник КГБ Марков в серии о резиденте. Задорожная - вторая жена актера.

Сын по стопам родителей не пошел, обучившись на стоматолога.

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