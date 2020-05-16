Сын актеров Николая Прокоповича и Инги Задорожной задержан Росгвардией

Николай Прокопович в фильме "Человек, который сомневается" (1963). Фото: kino-teatr.ru

54-летний Константин Прокопович, сын актеров Николая Прокоповича и Инги Задорожной, был задержан 13 мая сотрудниками Росгвардии за незаконное проникновение на территорию Верховного суда в Москве.

Как уточняет РЕН ТВ, инцидент произошел в Малом Харитоньевском переулке, откуда мужчина был доставлен в отделение. Где нарушитель пояснил стражам порядка, что проник на территорию за сиренью.

По словам Прокоповича, приметив растение, он решил подарить букет своей супруге на четвертую годовщину свадьбы. В целях чего форсировал забор и трогательно "срезал веточку". А когда карабкался обратно, был замечен бдительными правоохранителями.

По факту проводится проверка.

Скончавшийся в 2005 году Народный артист РФ Николай Прокопович известен, в частности, ролью Генриха Гиммлера в сериале "17 мгновений весны". Этого же нацистского преступника актер сыграл в картине "Родины солдат" и в "Думе о Ковпаке".

Второй известный образ артиста - полковник КГБ Марков в серии о резиденте. Задорожная - вторая жена актера.

Сын по стопам родителей не пошел, обучившись на стоматолога.